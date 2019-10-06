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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в день своего 43-летия 5 октября получил почётную награду Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы регионального правительства.

Награду накануне вручил председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. В Грозном 4 октября праздновался День города. Позвольте мне выполнить почётное и очень ответственное поручение председателя...