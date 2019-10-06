Вице-премьер Юрий Борисов заявил о том, что благодаря новым проектам товарооборот между Россией и Кубой вырастет до $500 млн.
Эти крупные проекты, которые были подписаны<...> — контракт на модернизацию железных дорог — я думаю, что уровень и объём товарооборота год от года будет повышаться и имеет очень хороший потенциал роста, — сказал Борисов в интервью телеканалу «Россия 1».
Упомянутый контракт — между ООО «РЖД Интернешнл» и Союзом железных дорог «Железные дороги Кубы». Они восстановят и модернизируют кубинскую железнодорожную сеть.
Как ранее писал News.ru, Борисов заявил, что Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень в условиях американских санкций против Каракаса. По его словам, товарооборот между двумя странами может серьёзно вырасти в ближайшие годы.
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