https://static.news.ru/photo/6d45798c-e78d-11e9-ad86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия и Венесуэла выводят отношения на новый уровень в условиях американских санкций против Каракаса. По его словам, товарооборот между двумя странами может серьёзно вырасти в ближайшие годы.

Переговоры в Москве Владимира Путина и Николаса Мадуро позволили концептуально обсудить направления многопланового конструктивного взаимодействия между РФ и Венесуэлой как между стратегическими партнёрами и союзниками, — цитирует РИА Новости Борисова.

Он сообщил, что по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7%, до $85,3 млн. При сохранении такой же динамики в этом году он может выйти на уровень в $150 млн.

Как писал News.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 октября заявил, что РФ и Куба часто сталкиваются с внешним давлением. Однако, как подчеркнул политик во время посещения государства, обе страны не поддаются этому влиянию. Также глава российского кабмина затронул тему санкций. Он сказал, что от них, исходя из экспертных оценок, страдают примерно треть мировых государств. Премьер также высказался о Венесуэле, в которой может быть только один президент. И сейчас, говорит Медведев, это Николас Мадуро. Кроме того, политик заявил, что латиноамериканские страны — это надёжные партнёры РФ, а не задний двор США.