В России продолжается сезон кадровых перестановок. Как северное лето, он не затянется на долго, и новый придёт ещё не скоро. Однако сейчас каждый день на официальном портале правовой информации, одновременно с запросом времени на перемены и почти религиозным стремлением к стабильности, появляются новые президентские указы, перемещающие федеральных чиновников из одного кресла в другое.

24 января появилась официальная информация о новых местах работы бывшего министра культуры Владимира Мединского и бывшего главы Минэкономразвития Максима Орешкина: с сегодняшнего дня они оба становятся помощниками Владимира Путина. Уже известно, что Орешкин, как бы неожиданно это ни было, в новой должности будет заниматься экономическими вопросами, а вот по Мединскому пока официальной информации нет. Предполагают, что ему доверят очень волнующую в последнее время президента тему борьбы с фальсификацией истории, на чём бывший глава Минкульта собаку съел, хотя не всем его методы и доводы казались убедительными.

Давайте для начала разберёмся, что это вообще за должность — помощник президента. В соответствии с утверждённым в 2004 году Положением об Администрации президента Российской Федерации, в обязанности помощника главы государства входит подготовка предложений по реализации его полномочий, а также справочных и информационных материалов. Вероятно, именно результаты их работы мы можем регулярно наблюдать на «Прямых линиях» и больших пресс-конференциях Владимира Путина, где он уже привычно по любой теме выдает большой объём статистики. Также помощники подготавливают предложения по планам работы президента, участвуют в подготовке визитов, переговоров и встреч разных уровней, обеспечивают деятельность Госсовета и иных совещательных и консультативных органов, подготавливают проекты поручений президента и исполняют его отдельные поручения.

То есть, прямо скажем, функционал довольно размытый. Но, как следует из самого названия должности, определенное влияние на проводимую национальным лидером политику по тем или иным вопросам помощники имеют. Шутка ли, в последнее время помощником Владимира Путина по вопросам сотрудничества со странами СНГ (а по факту — ответственным на украинском направлении) был Владислав Сурков, чей политический вес всем давно известен.

И если с этой точки зрения к Максиму Орешкину претензий немного (да, не справился с задачей ускорить экономический рост в России, но, вроде бы, ничего и не испортил, а по нынешним временам это почти достижение), то фигура Мединского куда более противоречива. За годы во главе Министерства культуры он неоднократно делился своими взглядами по различным вопросам, и зачастую его высказывания были неоправданно категоричными, а иногда и вовсе нелепыми (вроде заявления о том, что «у нашего народа имеется одна лишняя хромосома», что вообще-то является патологией, называемой «Синдром Дауна»). А если ему и правда будет поручено возглавить борьбу с фальсификацией истории (дело это, безусловно, нужное), то, опять же, есть вопросы, насколько он в состоянии с ней справиться.

Дело в том, что само звание доктора исторических наук Мединского вызывает вопросы, поскольку в 2017 году в его диссертации нашли множество ошибок и неточностей, и Экспертный совет Высшего аттестационного комитета даже рекомендовал лишить министра его научного звания, но президиум комитета этого делать не захотел. Много нареканий в также вызывали его книги из серии «Мифы о России», которые критиковали в том числе в сознательном искажении исторических сведений, то есть, в фальсификации истории.

В общем, есть причины опасаться, что нынешняя перебранка с поляками из-за причин начала Второй Мировой войны покажется нам потешной глупостью после того, как к делу подпустят бывшего министра культуры.