Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии

https://static.news.ru/photo/606aa074-f9cb-11ea-b205-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о стремлении США сменить действующую власть в Сирии. Ранее американский президент Дональд Трамп признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Минобороны США Джеймс Мэттис.

Мы недавно слышали о планах убить главу суверенного государства президента Башара Асада. Что это, если не политика смены режима, — цитирует РИА Новости постпреда.

На заседании Совбеза ООН Небензя также заявил, что «незаконные односторонние санкции» нацелены на разжигание социального недовольства и «мешают усилиям тех, кто хочет мира в Сирии». Он призвал тех, кто «демонстрирует неуважение к международному праву», отказаться от этого.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп признался в том, что рассматривал возможность устранения Башара Асада в 2018 году. Он заявил, что уже всё было для этого подготовлено, но Джеймс Мэттис не захотел этого делать. Впервые информация о том, что Трамп обсуждал возможность устранения сирийского президента после заявлений, что власти Сирии применяют химическое оружие против мирного населения, появилась в книге журналиста Боба Вудворда. Тогда, в 2018 году Трамп отрицал, что подобная тема когда-либо поднималась.