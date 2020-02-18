https://static.news.ru/photo/436b72ec-52ef-11ea-947b-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Многие украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских договорённостей по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На волну саботажа «Минска» настроены и многие влиятельные украинские чиновники, уже открыто противоречащие декларировавшейся президентом Украины Зеленским политической воли к урегулированию, — заявил на заседании СБ ООН Небензя.

Главы стран «нормандской четвёрки» в которую входят ФРГ, Россия, Украина и Франция, приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в Париже 9 декабря. Документ гласит, что разведение сил в трёх новых точках в Донбассе предусмотрено к концу марта 2020 года. Лидеры «нормандской четвёрки» при этом призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе «всех на всех».

Как ранее писал NEWS.ru, НАТО заявило о беспокойстве из-за эскалации конфликта в Донбассе. По мнению представителей Альянса, нынешняя ситуация может привести к подрыву Минских соглашений по Украине.