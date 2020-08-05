Названы депутаты и чиновники, которые могут иметь иностранное гражданство

https://static.news.ru/photo/20bf49f4-d7b9-11ea-8b53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали известны депутаты и чиновники, которые фигурируют в «депутатском списке Парфёнова».

В этом списке перечислены действующие депутаты и чиновники, которые могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство или постоянный вид на жительство, сообщает «Царьград».

В перечень на проверку попали: первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), член комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Григорий Аникеев («Единая Россия»), зампред комитета ГД по бюджету и налогам Леонид Симановский («Единая Россия»), член комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ), председатель комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»), председатель комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе и депутатской этике, член комитета по госстроительству и законодательству, член высшего совета «Единой России» Отари Аршба, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Голушко («Единая Россия»), первый зампред комитета ГД по контролю и регламенту Ризван Курбанов (КПРФ), член комитета ГД по образованию и науке Григорий Балыхин («Единая Россия»), вице-спикер ГД Игорь Лебедев (ЛДПР), первый зампред комитета ГД по бюджету и налогам, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности Александр Ремезков («Справедливая Россия»), член комитета по делам национальностей Николай Борцов («Единая Россия»).

Как писал NEWS.ru ранее, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме России информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов. Отмечается, что необходимость проверки возникла после заявления депутата Дениса Парфёнова о том, что некоторые депутаты могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Минтруд РФ сообщил, что получение работающим госслужащим иностранного гражданства может быть причиной для увольнения. В ведомстве пояснили, что создан механизм проверки сведений о гражданстве. Генеральная прокуратура ответственна за взаимодействие с органами иностранных государств для проведения проверок.