https://static.news.ru/photo/05dcb7cc-d2fe-11e9-ba90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новоизбранные депутаты Мосгордумы примут присягу 12 сентября. Об этом сообщил зампредседателя шестого созыва столичного парламента Николай Губенко.

По словам депутата, после первого собрания, на котором в торжественной обстановке парламентарии дадут присягу, состоится организационное заседание 17 сентября. На нём будут избраны спикер и его замы, передаёт « Политика сегодня ».

В ходе состоявшихся 8 сентября выборов в Мосгордуму оппозиционеры получили 21 из 45 мандатов в столичном парламенте, в том числе 20 человек одержали победу в результате «умного голосования», к которому призывал Алексей Навальный. КПРФ получила 13 мест, «Яблоко» — четыре, «Справедливая Россия» — три, информирует РИА Новости.

Проиграли на своих участках лидер московской «Единой России» Андрей Метельский, а также поддержанные мэрией проректор ВШЭ Валерия Касамара и ректор Социального университета Наталья Починок.

Итоговая явка на выборы в Мосгордуму составила 21,77%.

Как писал News.ru, ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Московскую городскую думу якобы нет и люди всё придумывают.