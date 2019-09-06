Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Московскую городскую думу нет и люди всё придумывают.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что случай в Щербинке, где избиратель нашёл в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов, относится к Новой Москве — там проходят муниципальные выборы.
Второй случай — выборы депутатов в Мосгордуму. Вызвал сотрудника полиции гражданин. Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки, — сказал Реут.
В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах Федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.
Ранее News.ru писал, что Реут сообщил, что в московских СИЗО наблюдается традиционно высокая активность избирателей. Проголосовали уже 83 человека из 84, отказавшегося участвовать в выборах никто ни к чему не принуждал, за ним оставили это право.