https://static.news.ru/photo/46e50856-d249-11e9-808b-fa163e074e61_660.jpg Валентин Горбунов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что реальных нарушений на выборах в Московскую городскую думу нет и люди всё придумывают.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, что случай в Щербинке, где избиратель нашёл в кабинке для голосования несколько десятков агитационных материалов, относится к Новой Москве — там проходят муниципальные выборы.

Второй случай — выборы депутатов в Мосгордуму. Вызвал сотрудника полиции гражданин. Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки, — сказал Реут.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах Федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Ранее News.ru писал, что Реут сообщил, что в московских СИЗО наблюдается традиционно высокая активность избирателей. Проголосовали уже 83 человека из 84, отказавшегося участвовать в выборах никто ни к чему не принуждал, за ним оставили это право.