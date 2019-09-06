https://static.news.ru/photo/9b9a04ba-d243-11e9-85d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Как сообщил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в московских СИЗО наблюдается традиционно высокая активность избирателей. Проголосовали уже 83 человека из 84, отказавшегося участвовать в выборах никто ни к чему не принуждал, за ним оставили это право.

У нас восемь таких участков в Москве. В списках там было включено 84 избирателя. 83 человека проголосовали, один человек не захотел, — рассказал Реут на пресс-конференции.

Голосуют на выборах и находящиеся под домашним арестом. В Москве из 269 таких избирателей проголосовали уже 43.

Как писал News.ru, по данным Мосгоризбиркома на 12:00, явка избирателей на выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва достигла 5,6%. А явка на электронном голосовании по состоянию на 15:00 превысила 75%.