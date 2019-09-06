https://static.news.ru/photo/9bfb3570-d237-11e9-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Явка на электронном голосовании за депутатов в Московскую городскую думу по состоянию на 15:00 превысила 75%.

Приняло участие в выборах более 75% (8475 проголосовавших из 11 228 зарегистрированных. — News.ru), — передаёт слова замглавы департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко ТАСС.

Онлайн-голосование в экспериментальном режиме проходит в избирательных округах № 1 в Зеленограде, № 10 в районах Бибирево, Лианозово и Северном, № 30 в Чертаново Центральном и Южном. Явка на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму, по данным на 10:00, составила 39%.

Как ранее писал News.ru, система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой. Это произошло из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.