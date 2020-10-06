Навальный призвал ЕС вводить санкции против близких к Кремлю олигархов

https://static.news.ru/photo/2ec2a19a-0847-11eb-9ece-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что для повышения эффективности санкционных мер Евросоюз должен вводить санкции против близких к российскому руководству олигархов, а не в отношении всей России.

Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

Санкции против всей страны не работают. Самое главное — ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы, — отметил Навальный.

Он пояснил, что люди, о которых он говорит, «присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе».

Также оппозиционер считает, что вариантами действий ЕС в отношении России должны стать экономические санкции и остановка строительства газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, необходимо заморозить активы или запретить поездки россиян, которые считаются причастными к делу о его отравлении, указал Навальный. По его мнению, Россия ничего не делает для расследования дела. Навальный опять заявил, что его отравление осуществлялось по указанию высшего руководства России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил: Москва не намерена оправдываться перед Западом из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, оправдываться просто «не в чем». Шульгин отметил, что, например, Берлин обязан представить Москве все материалы и вещественные доказательства, которые, на его взгляд, доказывают совершение преступления против гражданина РФ.