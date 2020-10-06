«Молодой Ельцин, только трезвый»: Зюганов высказался о Навальном

https://static.news.ru/photo/4ea5ab1e-07ee-11eb-94ae-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом Владимиром Путиным сравнил политика Алексея Навального с первым главой России Борисом Ельциным.

Такое заявление он сделал в контексте разговора о прошедшем 13 сентября едином дне голосования, передаёт РИА Новости.

Мы к выборам отнеслись всерьёз. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть, — сказал Зюганов.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что россиянин был отравлен веществом из группы «Новичок».

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин в ходе встречи с фракциями Государственной думы отметил позитивную роль оппозиции. Он заявил, что конструктивная критика держит власть «в тонусе».