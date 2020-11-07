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Молодец какой: премьер Словении с юмором поздравил Байдена

00:50, 08 ноября 2020 42
Янез Янша Янез Янша Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словении Янез Янша, единственный из мировых лидеров отметившийся поздравлением Дональда Трампа с победой на выборах в США, выкрутился, поздравив с президентством Джо Байдена. Помог ему юмор.

Янша 4 ноября поздравил Трампа, чья жена Мелания является словенкой по национальности. Однако 7 ноября ему пришлось поздравлять Джо Байдена.

Интересно. Жалобы были поданы во всех штатах США с небольшим разрывом. Суды ещё даже не начали принимать решения. Тем не менее массмедиа (а не какой-то официальный орган) объявляют победителя. Поздравления со всех сторон. Такое верховенство закона, — написал Янша в Twitter, сопроводив сообщение улыбающимся смайликом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Янез Янша был вынужден объясняться после своего преждевременного поздравления с победой действующего американского президента Дональда Трампа. Поздравление вызвало не только недоумение, но и наделало шуму. Глава кабмина Словении, откуда родом и жена Трампа Мелания, назвал поздравление «своим личным мнением» и заявил, что до сих пор «так считает».

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