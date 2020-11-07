Молодец какой: премьер Словении с юмором поздравил Байдена

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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал, чего можно ожидать в случае победы Байдена на выборах президента США. В частности, считает политик, можно ждать больше русофобии, санкций, «больше смертей в Донбассе» и в других горячих точках мира.

Такое мнение выразил политик в Facebook. Это значит — больше русофобии в Европе, больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира, как и больше санкций по политическим...