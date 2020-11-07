Молодец какой: премьер Словении с юмором поздравил Байдена

https://static.news.ru/photo/1d55f342-2144-11eb-8874-fa163e074e61_660.jpgЯнез ЯншаФото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Словении Янез Янша, единственный из мировых лидеров отметившийся поздравлением Дональда Трампа с победой на выборах в США, выкрутился, поздравив с президентством Джо Байдена. Помог ему юмор.
Янша 4 ноября поздравил Трампа, чья жена Мелания является словенкой по национальности. Однако 7 ноября ему пришлось поздравлять Джо Байдена.
Интересно. Жалобы были поданы во всех штатах США с небольшим разрывом. Суды ещё даже не начали принимать решения. Тем не менее массмедиа (а не какой-то официальный орган) объявляют победителя. Поздравления со всех сторон. Такое верховенство закона, — написал Янша в Twitter, сопроводив сообщение улыбающимся смайликом.
Zanimivo. V vseh drÅ¾avah ZDA s tesnim izzidom so vloÅ¾ene pritoÅ¾be. SodiÅ¡Äa niti odloÄati Å¡e niso zaÄela. Kljub temu #MSM (in ne kak uraden organ) razglasijo zmagovalca. Äestitke z vseh strani. Vladavina prava pa to
Ранее NEWS.ru сообщал, что Янез Янша был вынужден объясняться после своего преждевременного поздравления с победой действующего американского президента Дональда Трампа. Поздравление вызвало не только недоумение, но и наделало шуму. Глава кабмина Словении, откуда родом и жена Трампа Мелания, назвал поздравление «своим личным мнением» и заявил, что до сих пор «так считает».