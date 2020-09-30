Мишустин сообщил о приоритетах правительства РФ

https://static.news.ru/photo/dff9f2b2-03d1-11eb-929f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В нынешнее непростое время основным приоритетом правительства России остаётся восстановление экономики страны и выполнение обязательств перед гражданами. Об этом 1 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что даже в текущих непростых условиях приоритеты власти остаются прежними. Они заключаются в исполнении социальных обязательств перед россиянами.

Каждый рубль должен идти на улучшение жизни людей, решение тех задач, которые стоят перед нашей страной и которые обозначены президентом, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, поправки в Конституцию РФ помогли сформировать единую систему публичной власти в стране, считает глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Политик сделал заявление во время форума «Дни лидеров муниципального управления», в котором принял участие в формате видео-конференц-связи.

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин поручил в течение года представить проект основ государственной политики в области развития местного самоуправления на десятилетнюю перспективу.