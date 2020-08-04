Мишустин планирует совершить рабочую поездку на Дальний Восток

https://static.news.ru/photo/b4e26316-d6f4-11ea-a902-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собирается посетить Дальневосточный федеральный округ. В настоящее время формируется программа поездки.

Председатель правительства Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ. Программа рабочей поездки находится в стадии формирования, — сообщили в пресс-службе кабмина.

Там также отметили, что все поездки с участием премьер-министра анонсируются традиционно накануне.

В Хабаровске 9 июля задержали губернатора края, который входит в ДФО, Сергея Фургала по подозрению в организации убийств предпринимателей, которые были совершены на Дальнем Востоке в 2004 и 2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. После этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести в Хабаровск столицу Дальнего Востока, которой сейчас является Владивосток, писал NEWS.ru.