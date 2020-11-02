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Мишустин освободил от должности первого замглавы Минтранса

14:59, 02 ноября 2020 14
Иннокентий Алафинов Иннокентий Алафинов Фото: mintrans.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова по его же просьбе.

Соответствующее распоряжение кабмина представлено на официальном портале правовой информации.

Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе, — следует из документа.

Ранее NEWS.ru писал, что министр транспорта России Евгений Дитрих в ближайшее время планирует подать в отставку.

В правительстве подтвердили информацию о том, что отставка Дитриха обсуждается на повестке дня.

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