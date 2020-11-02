Мишустин освободил от должности первого замглавы Минтранса

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В Кремле не намерены продолжать дискуссию по поводу спора между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нами было сказано всё, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости. Жириновский раскритиковал Кадырова за высказывание в адрес...