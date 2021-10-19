Миронов рассказал, кто мешает повышению пенсий

Сергей Миронов назвал тех, кто, по его мнению, мешает индексации пенсий работающим пенсионерам. Это министр финансов Антон Силуанов, а также правительство, написал глава справороссов в своём Telegram-канале.

По словам Миронова, казна буквально «пухнет» от денег и проблему пенсионеров можно было бы решить , но для этого нужна политическая воля, которой нет ни у правительства, ни у Силуанова, считает политик.

Денег на это якобы катастрофически не хватает, но сегодня бюджет и казна пухнут от денег. Я уже не говорю про Фонд национального благосостояния, где уже собрано порядка 15 трлн рублей. Проблему индексации пенсий работающим пенсионерам решить можно, была бы политическая воля. Но этой воли мы не видим прежде всего у правительства и министра финансов господина Силуанова, на отставке которого мы настаиваем, — написал Миронов.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» отметил, что бюджет на этот год является дефицитным. К завершению III квартала доходы исполнены с превышением 1,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что партия «Справедливая Россия — За правду» выступает за отставку министра финансов РФ Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов.