Минюст РФ зарегистрировал политическую партию писателя Захара Прилепина «За правду». Прилепин в честь этого записал поздравительное видеообращение к сторонникам.
Всем привет, коронавирус не пройдёт, Россия святая, мы победим и сделаем всё, чтобы эта дата вошла в историю России, — сказал писатель в видео, которое опубликовано на сайте партии.
Однако, как пишет Znak.ru, на сайте Минюста партии Прилепина в официальном списке зарегистрированных пока нет.
Как ранее писал NEWS.ru, в России действуют «чёрные эксперты», с помощью которых застройщики и чиновники уничтожают ценные памятники культурного наследия. Об этом в письме министру культуры РФ Ольге Любимовой сообщил писатель и руководитель проекта «Добровольцы культуры» Захар Прилепин.
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