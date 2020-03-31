https://static.news.ru/photo/cb8d5440-735d-11ea-81ab-fa163e074e61_660.jpg Захар Прилепин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Минюст РФ зарегистрировал политическую партию писателя Захара Прилепина «За правду». Прилепин в честь этого записал поздравительное видеообращение к сторонникам.

Всем привет, коронавирус не пройдёт, Россия святая, мы победим и сделаем всё, чтобы эта дата вошла в историю России, — сказал писатель в видео, которое опубликовано на сайте партии.

Однако, как пишет Znak.ru, на сайте Минюста партии Прилепина в официальном списке зарегистрированных пока нет.

Как ранее писал NEWS.ru, в России действуют «чёрные эксперты», с помощью которых застройщики и чиновники уничтожают ценные памятники культурного наследия. Об этом в письме министру культуры РФ Ольге Любимовой сообщил писатель и руководитель проекта «Добровольцы культуры» Захар Прилепин.