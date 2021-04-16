МИД РФ опубликовал список ответных мер на санкции США

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Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало ответные меры на американские санкции, которые были введены против Кремля ранее.

В ближайшее время из России будут высланы сотрудники американских дипломатических миссий в количестве, «соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов». Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о высылке 10 дипломатов США.

Планируется прекратить деятельность на территории РФ американских фондов, а также НКО, которые подконтрольны Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. В МИД РФ подчеркнули, что эта работа проводится уже давно и будет доведена до конца. Кроме того, будет подготовлен санкционный список, в который войдут восемь руководителей американской администрации.

Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально «ущемить» американцев экономически. Но определённый ресурс в этом плане присутствует и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали, — говорится в заявлении МИД РФ.

Также россиянам будет запрещено устраиваться на работу в посольства или генеральные консульства США. Эта мера будет принята в строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Это произошло через день после разговора главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным. Под ограничительные меры попали 12 российских граждан, 20 организаций и госдолг РФ. Это связано с якобы вмешательством РФ в президентские выборы, а также с кибератаками через SolarWings, к которым, по мнению Вашингтона, причастна Москва.

Как писал NEWS.ru, глава МИД Сергей Лавров заявил, что посол России в США Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве. По его словам, ситуация в отношениях между двумя странами «многослойная» и для того, чтобы разобраться в происходящем, потребуется время.