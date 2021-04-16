Лавров рассказал, чем занимается посол РФ в США Антонов в Москве

https://static.news.ru/photo/92aca544-9ecd-11eb-a736-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MIDRussia

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве. Об этом журналистам рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Посол Антонов продолжает консультации, — цитирует телеканал RT Лаврова.

Он добавил, что ситуация с отношениями между двумя странами «многослойная», поэтому требуется время, чтобы со всем подробно разобраться.

Дипломат находится в Москве с 21 марта. Антонова вызвали в Россию для консультаций после интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Ранее стало известно, что Антонов вновь прибыл в МИД РФ на фоне новых американских санкций и высылки сотрудников дипмиссии из Соединённых Штатов.

Как писал NEWS.ru, в этот же день центральное здание российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади посетили посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре и посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.