Посол Эстонии прибыл в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/302ef634-9e9f-11eb-a138-96000091f725_660.jpg Маргус Лайдре Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В центральное здание российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади прибыл посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре. Цель его визита неизвестна.

От общения с прессой дипломат отказался. Он провёл в здании около 45 минут, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в этот же день в МИД РФ побывала посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Дипломат вышла из автомобиля и проследовала в дипведомство без комментариев для представителей СМИ.

Накануне российских послов вызывали в МИД Польши и Великобритании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ об очередных санкциях против России. Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.