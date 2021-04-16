Посол Великобритании прибыла в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/2c950c28-9e8d-11eb-8580-96000091f725_660.jpg Дебора Броннерт Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В центральное здание российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади прибыла посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. От общения с прессой она отказалась.

Дипломат вышла из автомобиля и проследовала в дипведомство без комментариев для представителей СМИ, — передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, накануне российского посла Андрея Келина вызвали в МИД Британии в связи с «враждебной деятельностью» России. В Форин-офисе с ним обсудили приписываемый Москве взлом SolarWinds, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооружённых сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов послов РФ в Польше и Великобритании, назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ об очередных санкциях против России. Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.