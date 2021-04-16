Российский посол в США Антонов прибыл в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/414fb1e0-9ea1-11eb-9c99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в МИД РФ на фоне новых американских санкций и высылки сотрудников дипмиссии из Соединённых Штатов.

Посол прошёл пешком к главному зданию дипведомства, проследовал внутрь без комментариев, — передаёт РИА Новости.

Дипломат находится в Москве с 21 марта. Антонова вызвали в Россию для консультаций после интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

Как писал NEWS.ru, в этот же день центральное здание российского Министерства иностранных дел на Смоленской площади посетили посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре и посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

Накануне российских послов вызывали в МИД Польши и Великобритании. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это цепной реакцией стран НАТО в поддержку санкций США.

15 апреля Джо Байден подписал указ об очередных санкциях против России. Америка, согласно документу, выслала десять российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах, а также в отношении пяти физических лиц и трёх компаний по Крыму и руководителей управлений ФСБ и СК по полуострову.