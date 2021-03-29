Посол РФ в США намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/0dec58ea-9090-11eb-87d5-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru/wikimedia.org

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что рассчитывает вернуться в Вашингтон в ближайшее время. Его пригласили на консультации в Москву на прошлой неделе после интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

Рассчитываю в ближайшее время, — цитирует ТАСС ответ Антонова на вопрос о сроках возвращения в Америку.

Дипломат находится в Москве с 21 марта, у него уже состоялся ряд встреч. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Антонов ещё не докладывал Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил усилить ответственность за оскорбление президента. Такое заявление он сделал в ходе обсуждения интервью Джо Байдена. По словам Слуцкого, в Бельгии за оскорбление главы государства могут дать наказание в виде тюремного заключения от двух до трёх лет, в Дании — от трёх до четырёх лет, в Германии — от трёх до пяти месяцев, а во Франции могут оштрафовать на сумму до €45 тыс. (около 4 млн рублей).

17 марта во время интервью телекомпании ABC Байден утвердительно ответил на вопрос корреспондента, считает ли он убийцей своего российского коллегу. Глава Белого дома также пообещал, что российский лидер непременно «ответит» за вмешательство в американские выборы.

В ответ на это Путин заявил, что «кто обзывается — тот сам так называется». При этом он предложил президенту США «не пикироваться заочно», а пообщаться лично посредством видеосвязи, которая могла бы стать достоянием общественности в прямом эфире.