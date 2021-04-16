Лавров: Россия ответит США высылкой 10 дипломатов

https://static.news.ru/photo/204496fa-9ece-11eb-b913-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну, — сообщил российский министр.

По его словам, также будет опубликован санкционный список, в который внесут восемь руководителей вашингтонской администрации, сообщает ТАСС.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков изложил американскому послу в России Джону Салливану меры, которые были приняты в ответ на очередные санкции США. Какие конкретно это были меры не уточняется. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам, что Ушаков также рекомендовал послу США в России отправиться обратно на родину для консультаций.

Новые санкции были введены против России американским президентом Джо Байденом 15 апреля, через день после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Они были приняты против 12 российских граждан, 20 организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством в президентские выборы, а также с кибератками через SolarWings, в которых США обвиняют Службу внешней разведки. Об этом писал NEWS.ru.