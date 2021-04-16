Посла США в РФ известили об ответных мерах на санкции

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Новые ограничения США против России не принесут никакого эффекта, кроме вреда, заявили в МИД Белоруссии. В ведомстве подчеркнули, что Минск выступает за конструктивный российско-американский диалог.

Санкции — заведомо бесполезный и контрпродуктивный инструмент. Более того, по сути — это намеренное вредительство. Всё прикрывается благовидным предлогом, а на самом деле осознанно наносится ущерб компаниям, благосостоянию граждан, в...