Посла США в РФ известили об ответных мерах на санкции

https://static.news.ru/photo/8ddc65b6-9ebb-11eb-bab6-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Помощник президента РФ Юрий Ушаков изложил американскому послу в России Джону Салливану меры, которые были приняты в ответ на очередные антироссийские санкции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В соответствии с принятыми решениями помощник президента РФ Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединёнными Штатами санкции в отношении России, — цитирует РИА Новости Пескова.
В чём именно заключаются ответные меры, представитель Кремля не уточнил.
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры на новые антироссийские санкции США.
Джо Байден ввёл новые ограничительные меры против России 15 апреля. Они приняты против 12 российских граждан, 20 российских организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством России в президентские выборы в США, а также с кибератаками через SolarWinds, за которые будто бы несёт ответственность Москва. Американский Минфин ввёл санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с выборами, а также с деятельностью в Крыму.