Путин обсудил с Совбезом ответные меры на антироссийские санкции США

https://static.news.ru/photo/8081e7e8-9eb5-11eb-b7c5-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ответные меры на новые антироссийские санкции США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Состоялся разговор об ответных мерах на введённые накануне санкции США в отношении нашей страны, — цитирует Пескова РИА Новости.

Американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России 15 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти ограничительные меры повышают градус конфронтации между Россией и США.

Отмечается, что санкции в этот раз коснутся не только физических и юридических лиц. США вышлет 12 дипломатов и запретит инвестировать в ценные бумаги России.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что новые американские санкции на госдолг России не приведут к серьёзным последствиям для экономики, поэтому программа заимствований будет выполнена.

Он отметил, что в настоящее время антироссийские санкции действуют почти по всем направлениям и страна научилась адаптироваться к таким условиям. Кроме того, по словам Грефа, если бы Вашингтон ввёл санкции на весь госдолг, то это были бы санкции не против России, а против их собственных инвесторов, писал NEWS.ru.