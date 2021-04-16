Ушаков посоветовал послу США отправиться обратно на родину для консультаций

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Помощник президента России Юрий Ушаков порекомендовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьёзные консультации, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Ушаков известил Салливана об ответных мерах России, которые были приняты в ответ на очередные антироссийские санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который не уточнил, в чём конкретно заключаются эти меры.

Новые санкции были введены против России американским президентом Джо Байденом 15 апреля, через день после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Они были приняты против 12 российских граждан, 20 организаций и госдолга РФ. Это связано с якобы вмешательством в президентские выборы, а также с кибератаками через SolarWings, в которых США обвиняют Службу внешней разведки.

Как писал NEWS.ru, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве. Об этом заявил Сергей Лавров. Дипломат находится в российской столице с 21 марта. Его вызвали на родину после интервью Джо Байдена, в котором он назвал Владимира Путина «убийцей».