Центральная избирательная комиссия будет отвечать за организацию общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом говорится в распоряжении президента России, опубликованном сегодня, 14 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Каким образом будет организована эта процедура пока неизвестно, но глава ЦИК РФ Элла Памфилова уже успела заверить журналистов, что это будет общероссийская кампания федерального уровня. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, отметили, что голосование по поправкам будет чем-то средним между опросом и референдумом, а организация наблюдательного процесса максимально приближена к выборам главы государства, но без международных и партийных наблюдателей.

Кампания федерального уровня

Работа над новым вариантом основного закона страны идёт всё активнее. В связи с возросшим объёмом предложений комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству даже планирует продлить срок принятия поправок до 1 марта. Тем не менее само голосование всё ближе, и президент Владимир Путин уже подписал распоряжение о начале подготовки к нему.

Как следует из документа, органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным государственным органам и организациям поручено «подготовиться к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию». В свою очередь на Центральную избирательную комиссию глава государства возложил организацию его проведения. От правительства же требуется обеспечить оперативное выделение средств Центризбиркому из федерального бюджета в необходимом объёме. Этот самый объём также обозначен: он не может быть меньше, чем было затрачено на выборы президента страны в 2018 году. По данным ЦИК, это минимум 14 млрд рублей. Также официально подтверждена озвученная ранее информация о том, что голосование пройдёт в будний день, который специально для такого значимого события сделают выходным.

Элла Памфилова cikrf.ru

В интервью «Коммерсанту» глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала , что предстоящее голосование будет общероссийской кампанией федерального уровня. При этом, по её словам, сама процедура будет несколько отличаться от организации выборов главы государства.

Речь идет не о том, чтобы закон о выборах президента приспособить к проведению этого общероссийского голосования, а провести саму процедуру голосования по аналогии с тем, как это происходит во время президентских выборов, — сообщила Памфилова.

Среди планов — создание специального мобильного приложения, в котором все граждане смогут подробно ознакомиться со всеми утверждёнными поправками, вынесенными на голосование. Это необходимо, поскольку, по словам главы ЦИК РФ, «ни в какой бюллетень они вместиться не могут». Также информация о предложенных изменениях будет изложена в брошюрах на избирательных участках.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом организаторы голосования намерены прислушаться к словам президента Владимира Путина, который на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, заметил, что при таком варианте «все принципы демократического проведения процедур подобного рода будут соблюдены».

Сжато, но максимально прозрачно

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов считает, что предстоящее голосование нельзя назвать ни референдумом, ни выборами, хотя технологические решения и будут очень схожими.

Организаторы постараются, чтобы процедура была максимально неформализована, возможно помимо школ будут организованы и альтернативные избирательные участки. Худшее, что можно сделать — это превратить голосование в плебисцит по доверию президенту. По большому счёту этого не требуется, да и такой поддержки, которая была у главы государства в 2018 году сейчас уже не получить, либо цифры придётся «рисовать». Главное отличие, которое будет, это отсутствие уголовной или административной ответственности за всё происходящее. Кроме того, в этой процедуре не будет и внешнего контроля, не будет, например международных наблюдателей, а организованное наблюдение предполагается лишь со стороны общественных палат с понятными активистами. Это просто возможность создать имитацию голосования. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Исполнительный директор мониторингово-экспертного центра «Группа 32», член научно-экспертного Совета ЦИК Роман Коломойцев считает, что подробнее о самой процедуре голосования можно будет говорить только после принятия соответствующих поправок ко второму чтению президентского законопроекта. Однако в беседе с NEWS.ru, эксперт отметил, что по масштабу голосование можно сравнить с выборами президента.

Особенно значимость предстоящего голосования подчёркивается тем, что если голосование на выборах президента проходит раз в шесть лет, а раньше раз в четыре года, то голосование по поправкам в конституцию, скорее, раз в поколение. Этим же объясняется и та активность, с которой начали обсуждать поправки в обществе и вносить предложения. Но сам факт принятия отдельного закона по голосованию поправок в Конституцию подчёркивает его особенности. Явно не будет различных многоступенчатных процедур, как на выборах президента. В бюллетени не будет отдельно прописываться каждая поправка и т.д. Но будет задействована избирательная система страны. Будет несколько иначе организован процесс наблюдения или точнее привлечение наблюдателей. В частности, не будет, как я понимаю, наблюдателей от политических партий. Но, надеюсь, что процедура наблюдения останется максимально прозрачной. Роман Коломойцев исполнительный директор центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ исполнительный директор центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов в разговоре с NEWS.ru предположил, что процедура предстоящего голосования будет чем-то средним между опросом и референдумом, за исключением необходимости регистрации инициативной группы для проведения и некоторых других моментов, связанных с участием граждан. Наблюдатели по аналогии с законом о выборах президента будут участвовать от общественных палат, полагает эксперт. При этом, по его словам, процедура проведения голосования уже не вписывается в сроки которые предусмотрены действующим законодательством.

Речь идёт о более сжатых сроках принятия решения по данному вопросу, по сути, даже если голосование будет назначено, по имеющейся информации, на 22 апреля или ближайшие даты, то до него остается полтора месяца. Избирательная комиссия уже определена как главный организатор этого процесса, соответствующие организационно-технические мероприятия с участковыми избирательными комиссиями, территориальными, субъектовыми избирательными комиссиями проводятся уже давно. Процедура также будет предусматривать агитацию как какую-то деятельность, связанную с информированием, в первую очередь призывами приходить на участки. Но как предусмотреть агитацию за или против пока непонятно. Полагаю, большая кампания будет «за» и без прямой агитации, но как она будет осуществляться «против» непонятно, будут ли ограничения? Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов



Эксперт также не исключил, что по практике предыдущих выборов будут иметь место попытки контроля деятельности участковых избирательных комиссий, в том числе необоснованные попытки удаления избирателей. Однако, по его мнению, каких-то других серьёзных нарушений вроде вборосов или организации «каруселей» ждать не приходится.