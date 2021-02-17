Медведев раскрыл секреты работы Кудрина

https://static.news.ru/photo/d48d4320-721d-11ea-8ada-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глубоким аналитиком и «солидным человеком» назвал главу Счётной палаты Алексея Кудрина заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В интервью для документального фильма «Крепость: история российского кризиса» Медведев рассказал, что они с Кудриным знакомы давно — со времён работы в Санкт-Петербурге в команде мэра Анатолия Собчака.

По словам зампреда Совбеза, нынешний руководитель Счётной палаты всегда обстоятельно и подробно рассказывал о том, что считает правильным делать, каковы предпосылки для конкретных шагов.

То есть он такой глубокий аналитик и такой солидный человек с точки зрения аргументации собственной позиции, — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также добавил, что Кудрин приводит свои аргументы настолько долго, что это «требует дополнительной концентрации».

Потому что он там с презентациями большими, я помню, приходил, 30–40 страниц: «Нет-нет, я это вам ещё покажу, я вам ещё расскажу». Это нормально абсолютно, потому что он отвечал за исключительно важную и сложную сферу, — пояснил Медведев.

Фильм «Крепость» рассказывает о роли экс-министра финансов России Алексея Кудрина в становлении новой экономики страны. Картина снята по мотивам книги Евгении Письменной «Система Кудрина» и посвящена роли Кудрина в становлении российской экономики в период после распада СССР, а также в преодолении масштабных экономических кризисов 1998 и 2008 годов.

Ранее NEWS.ru писал, что спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о важной роли бывшего министра финансов России и действующего главы Счётной палаты Алексея Кудрина в спасении экономики РФ во время финансового кризиса 1998 года.