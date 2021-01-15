Медведев назвал текущие события в США «холодной гражданской войной»

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События в США, касающиеся смены власти, являются, по существу, «холодной гражданской войной». Такое мнение выразил зампредседателя совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной агентством ТАСС, Медведев проанализировал ситуацию в Штатах и пришёл к выводу, что причиной происходящих беспорядков является «архаичная система выборов». По его мнению, американское общество оказалось расколото, и можно ожидать новых беспорядков и волн насилия.

Противоречия среди граждан США обострились, когда действующий президент Дональд Трамп, проигравший на выборах Джо Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибло пять человек, включая одного полицейского.

Холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея. Сейчас, пока весь мир осуждает штурм Капитолия и находится в тревожном ожидании развития дальнейших событий, непонятно, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения. Раскол в обществе продолжает нарастать. В воздухе снова витает позабытый дух маккартизма. И никто не может ответить на вопрос: есть ли человек или безусловная ценность, которые объединят нацию, — пишет Дмитрий Медведев.

Впрочем, американская политическая система, по его мнению, справится с этим кризисом, поскольку она веками доказывала свою гибкость. Но одна из существенных проблем заключается в роли СМИ. Если деятельность обычных СМИ регулируется законодательством, то с появлением и распространением соцсетей ситуация значительно осложнилась, так как соцсети находятся вне специального регулирования. Именно они, убеждён Медведев, разожгли информационную войну в США. Причём против одного конкретного лица — против Дональда Трампа.

Хорош или нет Трамп, но он гражданин своей страны, да еще и должностное лицо, которому доверяет практически половина американцев. Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура? — задаётся вопросом зампред Совбеза.

Медведев подчёркивает, что даже уход Трампа из политики навсегда, в умах американцев останется «чудовищный» раскол. С другой стороны, эта проблема станет уроком для других государств, которые предпримут усилия, чтобы не допустить подобного у себя.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Медведев поделился ожиданиями от политики избранного президента США Джо Байдена. Он считает, что не стоит ждать от Байдена чего-то, кроме продолжения жёсткой антироссийской риторики.