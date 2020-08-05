https://static.news.ru/photo/eba7cbc2-d71a-11ea-8f96-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «мелкой разменной монетой» отношения Москвы и Минска в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

Тем не менее, мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу — Союзное государство, интеграция — стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании, — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, к такому выводу он пришёл из общего посыла о происходящем в союзном государстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал власти создать праздничную атмосферу на предстоящих выборах главы государства. По его словам, люди всегда готовы послушать хорошую песню для настроения.

Как писал NEWS.ru, выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.