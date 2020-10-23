Медведев назвал циничными санкции во время пандемии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация обязана бороться с попытками строить политику на почти наверняка бездоказательных обвинениях, построенных на принципе highly likely. Об этом 23 октября на V Форуме молодых дипломатов стран БРИКС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В определённых кругах вместо того, чтобы сконцентрировать усилия на поиске конструктивных решений стоящих перед нами всеми вызовов, предпочитают делать упор на принципы highly likely — почти наверняка бездоказательных обвинений. Мы...