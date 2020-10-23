Медведев назвал циничными санкции во время пандемии

Введение санкций в период пандемии коронавируса — циничное решение, заявил глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе форума «ШОС+». По его словам, некоторые страны не смогли вовремя получить помощь из-за ограничений.
Некоторые государства, которые оказались в сложном положении, такие например как Венесуэла, Иран, Куба, не смогли получить достаточную помощь в достаточном объёме на первых порах из-за наложенных на них санкций, — подчеркнул он.
По его словам, подобную практику можно только осудить,
Как ранее писал NEWS.ru, иранский лидер Хасан Рухани заявил, что США, вводя «несправедливые, негуманные и незаконные» санкции против Тегерана, причинили стране ущерб в размере $150 млрд, и обвинил Вашингтон в жестокости. По его мнению, Белый дом совершил «величайшее злодеяние в истории».