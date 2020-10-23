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Медведев назвал циничными санкции во время пандемии

15:48, 23 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение санкций в период пандемии коронавируса — циничное решение, заявил глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе форума «ШОС+». По его словам, некоторые страны не смогли вовремя получить помощь из-за ограничений.

Некоторые государства, которые оказались в сложном положении, такие например как Венесуэла, Иран, Куба, не смогли получить достаточную помощь в достаточном объёме на первых порах из-за наложенных на них санкций, — подчеркнул он.

По его словам, подобную практику можно только осудить, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, иранский лидер Хасан Рухани заявил, что США, вводя «несправедливые, негуманные и незаконные» санкции против Тегерана, причинили стране ущерб в размере $150 млрд, и обвинил Вашингтон в жестокости. По его мнению, Белый дом совершил «величайшее злодеяние в истории».

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