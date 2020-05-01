Медведев: кабмин принял ряд неидеальных решений в трудовой сфере

https://static.news.ru/photo/27a491e6-8b9e-11ea-b60c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ приняло ряд неидеальных решений в трудовой сфере, но это было сделано «с колёс» и обусловлено текущей ситуацией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Медведев подчеркнул, что правительство поставлено в очень сложную ситуацию. На решения, которые сейчас принимаются, закладывалось около полугода обсуждений.

Сейчас ситуация абсолютно другая, им [членам кабмина] пришлось принять целый ряд решений, понятно, что эти решения неидеальные, но это всё-таки определённые решения, — заявил Медведев.

Он напомнил — в прошлом году никто не ожидал, что в форсированном режиме придётся совершенствовать трудовое законодательство. По его словам, необходимо будет найти баланс между таким регулированием и фундаментальными положениями в сфере трудового законодательства.

Вот как сейчас нам этот баланс сохранить — это самая сложная задача, — заявил зампред Совбеза.

NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев планирует заняться защитой трудовых прав людей.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.