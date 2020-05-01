Медведев: кабмин принял ряд неидеальных решений в трудовой сфере

Правительство РФ приняло ряд неидеальных решений в трудовой сфере, но это было сделано «с колёс» и обусловлено текущей ситуацией. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.
Медведев подчеркнул, что правительство поставлено в очень сложную ситуацию. На решения, которые сейчас принимаются, закладывалось около полугода обсуждений.
Сейчас ситуация абсолютно другая, им [членам кабмина] пришлось принять целый ряд решений, понятно, что эти решения неидеальные, но это всё-таки определённые решения, — заявил Медведев.
Он напомнил — в прошлом году никто не ожидал, что в форсированном режиме придётся совершенствовать трудовое законодательство. По его словам, необходимо будет найти баланс между таким регулированием и фундаментальными положениями в сфере трудового законодательства.
Вот как сейчас нам этот баланс сохранить — это самая сложная задача, — заявил зампред Совбеза.
NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев планирует заняться защитой трудовых прав людей.
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