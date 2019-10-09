https://static.news.ru/photo/173d96a6-ea93-11e9-bda9-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Штрафы для американских компаний Google и Facebook за нарушение законов РФ должны быть сопоставимы с мерами против российских СМИ за границей, работе которых пытаются помешать, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Соразмерность наших мер наказания, понуждения (в отношении Google, Facebook и других компаний) должна быть в отношении и тех мер, которые применяются к нашим журналистам, когда без каких-либо доказательств и аргументов ограничивается их деятельность за рубежом, — цитирует политика РИА Новости .

Спикер Совфеда подчеркнула, что вмешательство Google и Facebook в дела России уже доказано, информирует « ПолитЭксперт ».

В середине апреля суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных россиян, пользующихся этой соцсетью. Аналогичный штраф получил и Twitter. Ранее в России был заблокирован мессенджер Telegram за отказ предоставить ключи шифрования.

Google также не раз штрафовала Федеральная антимонопольная служба: на 100 тысяч рублей из-за распространения рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии; из-за пометки «реклама» на результатах поиска по запросам «дипломная работа заказать». Кроме того, Google оштрафовал Роскомнадзор на 700 тысяч рублей за отсутствие фильтрации запрещённого в РФ контента.

Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Google на 438 млн рублей по разным нарушениям. За последние три года в отношении корпорации было возбуждено четыре административных, одно антимонопольное дело и два — о нарушении закона «О рекламе».