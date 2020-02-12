https://static.news.ru/photo/281b0566-4d86-11ea-a179-fa163e074e61_660.jpg Майя Гойкович (архивное фото) Фото: council.gov.ru

Председатели Совета Федерации и Государственной думы РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин встретились в Москве с председателем Народной скупщины (однопалатный парламент Сербии) Майей Гойкович. Матвиенко в ходе встречи отметила, что отношения Москвы и Белграда вышли на уровень настоящего стратегического партнёрства.

В прошлом году Сербию посетило всё высшее руководство России. Это ещё одно подтверждение нашей заинтересованности углублять, расширять сотрудничество с братским народом Сербии по всем направлениям, — цитирует председателя Совфеда ТАСС.

Матвиенко напомнила, что президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встречались при запуске газопровода «Турецкий поток», и подчеркнула, что Белград выполнил все обязательства в рамках реализации этого проекта. Также сенатор отметила, что Вучича ждут в Москве 9 мая на параде Победы.

В январе, как передавал NEWS.ru, министр обороны Сербии Александр Вулин обвинил в лицемерии европейских политиков, критикующих Белград за сотрудничество с Москвой и Пекином.