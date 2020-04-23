Матвиенко обвинила МЧС и Росрезерв в неготовности к пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/faaf5570-8622-11ea-8e35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральное агентство по государственным резервам «оказались абсолютно не готовы» к вспышке коронавирусной инфекции в России.

Почему наши резервы оказались абсолютно не готовы к такой ситуации? Нужно пересмотреть наш резервный запас по линии МЧС и по линии Росрезерва. <...> Мы не знаем, как поведёт себя вирус в будущем году, сумеем ли мы сделать вакцину, — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Председатель Совфеда предложила пересмотреть состав госзапасов и «сделать серьёзнейшие выводы» по ситуации с COVID-19 на случай будущих угроз.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 68,6 тысячи человек. РФ закрепилась в первой десятке стран, где инфекция поразила больше всего жителей. Погибли 615 россиян с диагнозом COVID-19.

С 28 марта в стране действует режим нерабочих дней, в большинстве регионов закрыты места массового скопления людей, заведения общепита.