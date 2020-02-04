https://static.news.ru/photo/2d1ec21e-46c9-11ea-90c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила западным политикам о признании Уинстоном Черчиллем решающего вклада Советского Союза во Второй мировой войне. Об этом сенатор написала в своем блоге на официальном сайте СФ, посвященном 75-летию Ялтинской конференции.

В письме И. Сталину от 23 февраля 1945 года У. Черчилль писал: «Красная Армия празднует свою двадцать седьмую годовщину с триумфом, который ... решил участь германского милитаризма. Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных достижений». Было бы неплохо, если бы те нынешние политики, государственные деятели, которые ставят на одну доску Советский Союз и гитлеровскую Германию, вникли в слова человека, которого, как известно, трудно заподозрить в симпатии к СССР. Но даже он не считал возможным отрицать очевидные факты, — написала она.

Матвиенко добавила, что залогом успеха переговоров, помимо военной мощи Советского Союза, стала «общая заинтересованность всех участников „большой тройки“ в скорейшем разгроме нацизма, стремлении создать условия, исключающие возможность повторения драмы, пережитой человечеством».

К сожалению, наши партнёры до сих пор уважают военную силу, с чем приходится считаться России, — констатировала она.

Как ранее писал NEWS.ru спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Сенатор назвала слова польского политика оскорблением не только советских солдат и офицеров, но истинных польских патриотов, которые «плечом к плечу с советскими воинами сражались за свободу своей Родины».