Матвиенко дала год Дегтярёву, чтобы заручиться доверием хабаровчан

https://static.news.ru/photo/86dfd53c-ccd8-11ea-a399-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: State Duma Russia/Global Look Press

У врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва есть год на то, чтобы продемонстрировать свои способности, заручиться доверием жителей региона и избраться губернатором, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

У него есть год до следующего единого дня голосования, который пройдёт в сентябре 2021 года, для того чтобы доказать свою дееспособность, заручиться поддержкой и доверием хабаровчан, и тогда это позволит ему избраться губернатором, — сообщила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что Дегтярёв с желанием пошёл на эту должность, активно начал действовать и сейчас всё будет зависеть только от него.

Как писал NEWS.ru, жители Хабаровска, которые принимают участие в демонстрациях, имеют право быть услышанными. При этом никто не уходит от общения с ними, так как у нового врио главы региона есть неотложные задачи, которые необходимо срочно решать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и призвал не делать общих выводов из различных требований митингующих в отношении Дегтярёва.

Экс-главу края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.