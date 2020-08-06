Лукашенко назвал нелюбимую черту у Путина

https://static.news.ru/photo/7fcf8a76-d804-11ea-8d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Недоверчивость президента РФ Владимира Путина белорусский лидер Александр Лукашенко назвал своей самой нелюбимой чертой в коллеге. При этом он признал, что она — отличная для политика.

Мне не нравится у него главная черта, но это для политика — супер. Он никому не доверяет, — заявил Лукашенко в эфире Youtube-канала «В гостях у Гордона».

Президент Белоруссии признался, что самому ему явно не хватает этой черты. Ещё он добавил, что считает Путина своеобразным человеком, непохожим на других.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться результата на посту президента, так как у него не хватит времени.

Выборы главы государства в республике намечены на 9 августа. В настоящее время идёт агитационная кампания. На пост президента претендуют нынешний лидер Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.