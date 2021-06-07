Лукашенко использует Протасевича против России

Роман Протасевич, арестованный после посадки ирландского самолёта Ryanair в Минске, как и ожидалось, оказался отнюдь не Сергеем Тюлениным. И почти сразу пошёл на полное сотрудничество с белорусской властью. «Диванные оппозиционеры» смелы и дерзки исключительно в интернет-пространстве. Когда они встречаются лицом к лицу со своими оппонентами, они теряют всю свою революционную фанаберию. Вот только некоторые пассажи Протасевича, ставшие благодаря республиканскому телевидению достоянием общественности, откровенно настораживают.

В частности, смиренный ныне блогер рассказал, что деньги на развитие портала NEXTA, широкую оппозиционную деятельность и финансирование уличных протестов поступали и от неких российских олигархов. И чтобы не было больших сомнений в том, кого конкретно Протасевич имеет в виду, он предложил слушателям что-то вроде шарады. Уточнил, что в сфере деятельности олигарха присутствуют Урал и сырьё.

Скриншот с видео/alexandr__lukashenko/instagram.com

И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что речь идёт о хозяевах ненавистного Александру Григорьевичу Лукашенко «Уралкалия». В частности, о Дмитрии Мазепине, крупном бизнесмене, имеющем гражданство обоих братских государств. Неизвестно только, действительно ли Протасевич сам выдал важную информацию или его вежливо, но настойчиво попросили сделать это сообщение в эфире. Может, даже снабдив соответствующим текстом.

Известно, что у Лукашенко сложные отношения с «Уралкалием», который остаётся основным конкурентом «Беларуськалия» — одного из главных источников валюты для сябров. Да и с руководством этой крупной российской компании Батька предпочитал действовать с позиции силы. Всем памятна провокация Лукашенко, который в 2013 году бросил в казематы под откровенно надуманным обвинением Владислава Баумгертнера, тогдашнего гендиректора «Уралкалия». Причём российский топ-менеджер прилетел на переговоры с белорусским премьером Михаилом Мясниковичем по официальному приглашению. Но в аэропорту, уже перед отлётом, ему под телекамеры заломили руки и доставили в тюрьму на несколько месяцев. Чем не репетиция посадки пролетающего самолёта? Этот эпизод был воспринят как самое явное и показное унижение России.

president.gov.by

А действия Лукашенко были восприняты как страховка от возможного объединения двух близких по своему профилю предприятий. Тогда, чтобы формально вызволить бизнесмена, пришлось специально возбудить против него уголовное дело в России, которое после депортации было автоматически закрыто. Надо сказать, что и теперь, когда всё ещё обсуждаются дорожные карты дальнейшей экономической интеграции, возникает вопрос объединения двух калийных гигантов, которые фактически монополизировали бы мировой рынок этих удобрений.

Не исключено, что удачно срежиссированный выпад Протасевича направлен на то, чтобы найти ещё одно оправдание торможению процесса интеграции: мол, с кем там в России объединяться, если тамошние олигархи готовили государственный переворот в Белоруссии. Тем более что Мазепин позволил себе в прошлом августе призвать к созданию в соседней стране правительства национального спасения. А такие выпады Батька никогда не забывает. Хорошо, если он, разойдясь, не потребует выдачи Мазепина.

Впрочем, Александр Григорьевич, как известно, быстро меняет свои позиции. То он заявляет, что прибывшие из России боевики — вагнеровцы — полностью изобличены как готовившие на него покушение, то не моргнув глазом начинает клеймить украинских провокаторов, втянувших его в такую неприятную историю с Россией.

В этом смысле он исключительно гибок. Видимо, через некоторое время и о таинственном предпринимателе с Урала в Минске забудут, как только он сыграет свою роль в Батькиных многоходовках. Их цель одна: деньги брать и ничего не интегрировать.