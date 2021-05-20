Либеральная заруба: многопартиец Рыжков против муниципала Яшина

По имеющейся информации, бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков готов уже с партией «Яблоко» идти на парламентские выборы и одновременно поучаствовать в довыборах в Мосгордуму по округу № 37, который прежде представлял в городском парламенте покойный ныне режиссёр и актёр Николай Губенко.

Но самое пикантное обстоятельство попытки вернуться в активную политику заключается в том, что в округе № 37 с Рыжковым собирается схлестнуться и другой крутой и непреклонный внесистемщик — Илья Яшин. Два либерала собираются биться в кровь? Всё это выглядело бы парадоксально, если бы мы не помнили специфическую биографию самого Владимира Рыжкова.

Некогда провинциальный преподаватель истории всегда был известен своими активными перемещениями по российскому партийному полю, став одним из самых заметных политических кочевников.

Впервые он избрался в Госдуму от движения, а потом и партии «Демвыбор России», которая объединяла самых отвязных либералов, начиная с Гайдара, Чубайса и иже с ними. Затем, явно пользуясь симпатиями своего почти земляка Виктора Черномырдина, Рыжков присоединился к новой партии власти «Наш дом-Россия» и также получил свой парламентский мандат. Весьма характерно, что бывшие собратья по политическому оружию Анатолий Чубайс и Борис Немцов ещё раз неожиданно сыграли свою роль в карьере Рыжкова. А всё дело было в том, что Борис Ельцин назначил обоих кадровых либералов, которых многие видели даже его будущими преемниками, первыми вице-премьерами, сообщив параллельно Черномырдину, что, мол, надо давать дорогу молодым. Премьер не был в восторге от такого кадрового омоложения и, бросив в сердцах «Не такие уж они и молодые!», в пику им стал активно продвигать Владимира Рыжкова, который стал вначале руководителем парламентской фракции черномырдинского «Нашего дома», а потом и вице-спикером Госдумы.

Уже преемник Черномырдина Евгений Примаков приглашал Рыжкова в свой кабинет возглавить социальное направление. Но Рыжков, как и некоторые другие политические акторы той эпохи, предложение отклонил. В условиях разразившегося дефолта и тяжёлого финансово-экономического кризиса такой вице-премьер рассматривался кем-то вроде неизбежного общего козла отпущения. Согласилась тогда, проявив удивительное политическое чутьё, только Валентина Матвиенко, что дало старт феерической перезагрузке её постсоветской карьеры.

Наш же герой ещё успел вскочить на подножку набиравшего ход нового поезда под названием «Единство». Но, видимо, в новых структурах ему достойного поста не нашлось. И он начал дрейфовать в сторону новой правой оппозиции, попеременно вступая в альянсы то с Борисом Немцовым, то с Гарри Каспаровым, то с Михаилом Касьяновым, с которым после неудачного проекта Республиканской партии Рыжков основал Партию народной свободы или «Парнас». Но и тот проект не зашёл, провалился. Мы потому так подробно остановились на биографии политика из 90-х, потому что она с ее метаниями, поиском покровителей и политических ниш выглядит достаточно типичной.

Теперь Рыжков хочет сделать новую попытку перейти из абстрактной категории «общественного деятеля» в активную политику. Теперь он использует в качестве предвыборного носителя «Яблоко». Притом что из разного рода митинговых либералов Рыжков считается наиболее договороспособным. Недаром относительно недавно его даже собирались отправить в Общественную палату РФ. Теперь он с «Яблоком», которое своей критикой Навального сделало серьёзную заявку на парламентские мандаты. Как говорится, вовремя предать — это не предать, а предвидеть.

Недавно мы писали о том, что после выборов из сената, видимо, уйдёт, наконец, на покой ещё советский премьер Николай Рыжков, ныне всё ещё сенатор. Но фамилия эта может в политике и остаться.