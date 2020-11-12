Лавров считает сообщения о потере Россией Кавказа диванной аналитикой

https://static.news.ru/photo/8a8947e0-24da-11eb-b0ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высказывания о том, что Россия якобы потеряла Кавказ после соглашения по Нагорному Карабаху, являются диванной аналитикой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.

По его словам, звучит много высказываний, что следующим после Кавказа будет Крым, много оценок на гране эйфории или истерики. Министр отметил, что подобных аналитиков много не только в России, но и в Турции, а также в ряде других стран.

Повторю ещё раз, такая же волна, только с обвинениями уже России в предательстве, в чём только нас не обвиняют, поднялась и среди нашей либеральной прессы, в соцсетях. Это такая диванная, знаете, аналитика, на неё надо, наверное, внимания обращать поменьше, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Министр назвал откровенной ложью высказывания о том, что Россия якобы «годами тянула с решением конфликта», поскольку будто бы была заинтересована в том, чтобы ситуация в Карабахе не менялась.

Как писал NEWS.ru, Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха определят после установления прав всех категорий населения региона.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.