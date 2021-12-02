Лавров пообещал ответные меры США в случае введения новых санкций

Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал ответные меры США в случае введения новых антироссийских санкций. При этом глава российского МИД не уточнил, какая именно реакция последует с российской стороны, сообщает ТАСС.

Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать, — отметил Лавров.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, западным странам не позволяют отойти от конфронтации и заняться важными делами русофобские настроения, царящие в НАТО и Евросоюзе. На какие шаги в отношении России ещё может решиться Запад, министр гадать не стал. Санкции, отметил Лавров, это нелегитимная односторонняя мера и тупиковый путь, который в итоге обернётся против тех, кто его инициировал.

Наши западные коллеги абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способности креативно искать баланс интересов, — резюмировал глава МИД.

Ранее президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств, приуроченном к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой.