Лавров обсудил с главой МИД Аргентины вакцинацию «Спутником V»

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Президент России Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на саммите G20, призвал мировое сообщество в кратчайшие сроки проработать вопрос о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. По его словам, Всемирная организация здравоохранения также должна ускорить принятие решений по безопасности новых препаратов.

Предлагаем поручить министерствам здравоохранения стран «Двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов, — отметил глава России. Политик напомнил, что следует выработать механизмы системного и оперативного...