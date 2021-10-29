Лавров обсудил с главой МИД Аргентины вакцинацию «Спутником V»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:49, 30 октября 2021
Сергей ЛавровФото: MFA Russia/Global Look Press
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях форума G20 в Риме провёл краткую встречу с аргентинским коллегой Сантьяго Андресом Кафьеро. Об этом сообщает на сайте внешнеполитического ведомства.
Были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, включая вакцинацию в Аргентине российским препаратом «Спутник V», а также затронута региональная и международная проблематика, — говорится в сообщении российского МИД.
Ранее Сергей Лавров провёл встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом. В ходе общения глава российского МИД, в частности, отметил важность включения российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для применения в чрезвычайной ситуации.