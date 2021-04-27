Лавров нашёл признаки шизофрении в заявлениях Чехии

https://static.news.ru/photo/1b9f4a86-a7f8-11eb-9b00-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко раскритиковал антироссийские заявления официальных лиц Чехии о причинах взрывов на складе с оружием во Врбетице. Он также заступился за президента республики Милоша Земана, которого обвинили в измене из-за того, что тот предложил рассматривать все версии произошедшего, не сбрасывая со счётов неосторожное обращение с оружием, передаёт РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал происходящее «не очень изящным сериалом». По его мнению, «шизофренических компонентов в этой истории полно».

Он напомнил, что «когда президент Земан говорит, надо разобраться, он не отрицает возможности того, что это была диверсия со стороны каких-то зарубежных агентов». Вместе с тем, напомнил он, лидер страны «предлагает учитывать и ту версию, которая была озвучена чешским руководством, включая нынешнего премьера [Андрея] Бабиша» о том, что причиной взрывов могла стать банальная халатность владельцев склада.

Президент Земан предложил только учитывать и ту версию, которая никогда не опровергалась за все эти семь лет. Его сейчас обвиняют в измене родине. А председатель парламента сказал, что, заявив о необходимости все версии изучить, президент Земан раскрыл государственную тайну, — поразился происходящему Лавров.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим были высланы 18 россиян, а правительство исключило Росатом из числа кандидатов на участие в тендере по строительству энергоблока АЭС «Дукованы».

Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов, однако глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть дипломатов обратно. Кремль счёл ультиматум неприемлемым, в итоге обе страны в качестве зеркальных мер приняли решение сократить численность внешнеполитических ведомств до минимально возможного — в буквальном смысле до нескольких человек.

На фоне скандала президент Чехии Милош Земан заявил, что происходящее вокруг истории со взрывами во Врбетице может оказаться игрой спецслужб. Неосторожное обращение с боеприпасами и вероятная причастность зарубежных спецслужб рассматриваются как основные причины ЧП. При этом политик отметил, что доказательства присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов отсутствовали в докладах контрразведки на протяжении всех последующих лет.

После этого спикер верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил обвинил президента в измене родине за то, что тот в своём обращении якобы раскрыл секретные данные. В свою очередь премьер-министр Андрей Бабиш объявил о наличии лишь одной версии в ходе расследования инцидента во Врбетице — о диверсии иностранных спецслужб, под которыми подразумеваются российские.