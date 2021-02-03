Лавров: истерика Запада из-за Навального зашкаливает

https://static.news.ru/photo/78f802c8-6611-11eb-a0c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию Запада на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, она, конечно, зашкаливает, — заявил Лавров после переговоров со своим иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

Российский министр отметил, что на Западе «достаточно специфично» освещаются события, которые происходят в России, «не только в связи с Навальным, но и вообще».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условное наказание по делу «Ив Роше» 44-летнему блогеру Алексею Навального на реальный срок в 3,5 года. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. На заседании суда по Навальному находилось около 15 иностранных дипломатов.

Спустя некоторое время после оглашения приговора представители Запада жёсткого отреагировали на решение российского суда. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Россию освободить Навального. В таком же духе высказался премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Не остался в стороне глава Франции Эммануэль Макрон, который назвал приговор оппозиционеру недопустимым. Французский президент даже написал пост в Twitter на русском языке. Дело Навального прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он напомнил про международные обязательства России по соблюдению принципа равенства всех перед законом, а сенатор Митт Ромни пообещал представить законопроект о санкциях против лиц, преследующих российского оппозиционера.

Как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не в курсе реакции российского лидера Владимира Путина на приговор Навальному. Он напомнил, что власти традиционно не комментируют решения судов и не будут делать этого сейчас.