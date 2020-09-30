Лавров: Германия взяла курс на сдерживание РФ

https://static.news.ru/photo/42008648-03e5-11eb-81f3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: МИД России/vk.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Берлин взял курс на сдерживание России, но шансы на преодоление периода напряжённости остаются.

Тридцать лет спустя нелишне напомнить, что именно наша страна сыграла ключевую, определяющую роль в деле скорейшего восстановления германского единства, против чего, кстати, возражал ряд союзников ФРГ, — отметил политик, выступая на форуме «Вехи германо-советских взаимоотношений» по случаю 30-летия Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии.

Лавров подчеркнул, что этот договор внёс существенный вклад в окончание холодной войны. По его словам, в нынешнее время Россия прилагала максимум усилий для формирования на пространстве от Атлантики до Тихого океана зоны мира. Однако Европа переживает серьёзный кризис из-за «близорукой политики». А потенциал российско-германских отношений остаётся нереализованным, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Лавров выступил на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. В видеообращении от лица стран ОДКБ он заявил, что мир устал от разъединительных линий. Нарастающая разобщённость мирового сообщества из года в год мешает странам реагировать на глобальные проблемы. Такие ситуации порой связаны с нежеланием некоторых стран считаться с интересами других государств.