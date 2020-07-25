Крымский сенатор назвал смехотворной стратегию «деокуппации» полуострова

https://static.news.ru/photo/43d5b6da-ce40-11ea-89cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: glava.rk.gov.ru

Стратегия Киева по «деоккупации» Крыма — это стратегический смехотворный документ. С таким заявлением выступил сенатор от Крыма и член Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Как ранее заявила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, документ по «деоккупации» уже готов. Однако пока стратегию не придают огласке.

Цеков подчеркнул, что в этом и заключается смысл этой смехотворной бумаги. По его мнению, в киевской стратегии нет и не может быть ничего реального, потому её и засекретили. На словах документ есть, а на деле — пустой выхлоп, заметил сенатор.

Киеву пора отказаться от намерений оккупировать полуостров. Период уничтожения Крыма, период издевательства над крымчанами был во времена нахождения полуострова в составе Украины. Сейчас мы вернулись на свою родину, освободившись от многолетней оккупации Украиной, — цитирует Цекова РИА Новости.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Как ранее писал NEWS.ru, в России добровольно никто не откажется от Крыма, его можно только отобрать. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Таким образом отставной чиновник прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым и она его отдаст.