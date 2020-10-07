Кремль усомнился в профессионализме ОЗХО после заявлений по Навальному

https://static.news.ru/photo/25b71ac0-088a-11eb-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: opcwonline/facebook.com

Организация по запрещению химического оружия пока делает общие заявления по ситуации с Алексеем Навальным, которые необходимо подтверждать профессиональной информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Что касается опубликованной информации ОЗХО, нам предстоит ещё эту информацию получить. Пока что мы с вами слышали только общие утверждения. Они, конечно, должны быть подтверждены профессиональной информацией, — цитирует РИА Новости представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, известно ли президенту Владимиру Путину, чтобы в России проводились какие-то работы, связанные с разработкой или доработкой химического оружия, Песков сказал, что они не могут проводиться в силу того, что РФ является участницей соответствующих конвенций о запрещении химического оружия.

Российская Федерация выполняла все свои обязательства по этой конвенции. Об этом не может идти и речи, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее в ОЗХО заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре, писал NEWS.ru.